Covid, la Svezia cambia strategia: approvate chiusure e restrizioni (Di venerdì 8 gennaio 2021) . Dopo la libertà lasciata nella prima ondata dello scorso anno ora si va verso un lockdown La strategia svedese contro il coronavirus si è sempre distinta da quelle del resto del mondo. Un approccio largo e permissivo, basato sul buon senso dei cittadini e sulla mancanza L'articolo proviene da Inews.it.

Il parlamento di Stoccolma ha approvato oggi una legge che conferisce al governo nuovi poteri per frenare la diffusione del Covid-19 nel Paese. La nuova legge, che entrerà in vigore domenica, consenti ...

