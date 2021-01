Covid | Fontana | In Lombardia presto screening nelle scuole superiori

(Di venerdì 8 gennaio 2021) Milano, 8 gennaio 2021 - "Inpartirà a breve una sperimentazione importante e mirata basata sullodi studenti e docenti dellesecondarie di secondo grado per verificare ...

RegLombardia : #LNews #coronavirus A fronte di 18.415 #tamponi effettuati sono 1.963 i nuovi positivi (10,6%). I guariti/dimessi… - TuttoQuaNews : RT @ilgiornale: Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ribadito la necessità di andare oltre il modello delle zone/col… - lcbonomi : RT @RegLombardia: #LNews #coronavirus A fronte di 18.415 #tamponi effettuati sono 1.963 i nuovi positivi (10,6%). I guariti/dimessi sono 1… - carastefy71 : RT @ilgiornale: Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha ribadito la necessità di andare oltre il modello delle zone/col… - Italia_Notizie : Covid, Fontana: 'Superare il modello delle zone a colori' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Fontana

Si sta definendo in queste ore la nuova Giunta, che vedrebbe la ex sindaca di Milano Letizia Moratti nuovo assessore al Welfare. Una ipotesi su cui non ha voluto sbilanciarsi il leader della Lega, Mat ...Si è conclusa qualche giorno fa con grande riscontro la prima edizione online del Concorso Pianistico Nazionale "Città di Francavilla Fontana" organizzata dalla Associazione Giovanile A.Gi.Mus. Sezion ...