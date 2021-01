Cassano punge il Napoli e poi svela: 'Baldini aveva venduto Totti al Chelsea' (Di sabato 9 gennaio 2021) Consueto appuntamento serale su Twitch con la Bobo TV , gli ospiti sono sempre loro: Vieri, Adani, Ventola e Cassano . Proprio Fantantonio si è scatenato, criticando il momento del Napoli e l'... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 9 gennaio 2021) Consueto appuntamento serale su Twitch con la Bobo TV , gli ospiti sono sempre loro: Vieri, Adani, Ventola e. Proprio Fantantonio si è scatenato, criticando il momento dele l'...

Fantantonio si scatena alla Bobo TV in compagnia di Vieri, Adani e Ventola, parlando della fame di CR7 che manca alla squadra di Gattuso. Invece sul caso ...

Cassano: "Il Milan è squadra, prestazione collettiva contro la Juventus"

Pioli aveva fatto l'analisi perfetta, fino all'1-1 c'è stata partita ma poi il secondo gol ci ha tagliato le gambe'. Il Milan invece ha inserito il figlio di Maldini e Colombo, così fai fatica'. Non a ...

