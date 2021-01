Bonus 2021: casa, occhiali, smartphone, auto e tv, come funzionano e come averli (Di venerdì 8 gennaio 2021) Con l’inizio del nuovo anno e la nuova Legge di Bilancio 2021 sono stati incrementati diversi Bonus. Non sono stati ancora tutti approvati ma analizzandoli uno per uno capiremo nell’esattezza le tempistiche. Dal Bonus per l’auto elettrica a quello per gli smartphone facciamo il punto sui tutti Bonus della Manovra 2021 e capiamo le modalità per richiederli. Leggi anche: Inps, Bonus di 1.000 euro: arriva la proroga, ecco fino a quando si può richiedere Bonus smartphone 2021 Il Bonus smartphone rientra nel format “kit digitalizzazione” e prevede un telefono in comodato d’uso e internet gratuito per un anno. Nel kit è incluso l’abbonamento a due organi di stampa e l’app ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 8 gennaio 2021) Con l’inizio del nuovo anno e la nuova Legge di Bilanciosono stati incrementati diversi. Non sono stati ancora tutti approvati ma analizzandoli uno per uno capiremo nell’esattezza le tempistiche. Dalper l’elettrica a quello per glifacciamo il punto sui tuttidella Manovrae capiamo le modalità per richiederli. Leggi anche: Inps,di 1.000 euro: arriva la proroga, ecco fino a quando si può richiedereIlrientra nel format “kit digitalizzazione” e prevede un telefono in comodato d’uso e internet gratuito per un anno. Nel kit è incluso l’abbonamento a due organi di stampa e l’app ...

caafcgil_ER : Bonus 2021, tutte le agevolazioni per chi ha l’Isee basso | QuiFinanza - CorriereCitta : #Bonus 2021: casa, occhiali, smartphone, auto e tv, come funzionano e come averli - PupiaTv : Bonus vacanze 'scambiato' con denaro contante: Luca Abete scopre la truffa a Napoli - - ADUC1 : Incentivi e bonus 2021 per individui e famiglie, guida pratica - DanieleScarpini : Chi possiede un animale domestico può ottenere un bonus fiscale fino a 80 euro circa nel 2021 -