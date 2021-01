Atitech per il sociale, 1500 pasti nei quartieri disagiati. Strino (Larsec): Da Lettieri un segnale di speranza per Napoli (Di venerdì 8 gennaio 2021) Distribuiti 1500 pasti caldi in 16 giorni nei quartieri napoletani di San Pietro a Patierno, Secondigliano e Rione Sanità. Questo il bilancio del “Natale solidale” Atitech, l’azienda leader in Europa nella manutenzione di aeromobili presieduta da Gianni Lettieri. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i volontari dell’associazione Larsec di Vincenzo Strino e con il supporto dei cuochi della catena dei Fratelli La Bufala, volge al termine con la conclusione del periodo natalizio. “Sono tanti gli episodi che ci hanno colpito e che rimarranno indelebilmente impressi nei nostri cuori – dichiara Vincenzo Strino, presidente dell’associazione Larsec-. Abbiamo seguito personalmente le varie fasi dell’iniziativa, giorno per giorno, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 8 gennaio 2021) Distribuiticaldi in 16 giorni neinapoletani di San Pietro a Patierno, Secondigliano e Rione Sanità. Questo il bilancio del “Natale solidale”, l’azienda leader in Europa nella manutenzione di aeromobili presieduta da Gianni. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con i volontari dell’associazionedi Vincenzoe con il supporto dei cuochi della catena dei Fratelli La Bufala, volge al termine con la conclusione del periodo natalizio. “Sono tanti gli episodi che ci hanno colpito e che rimarranno indelebilmente impressi nei nostri cuori – dichiara Vincenzo, presidente dell’associazione-. Abbiamo seguito personalmente le varie fasi dell’iniziativa, giorno per giorno, ...

AtitechOfficial : #Atitech per il sociale: Rassegna stampa 6-7 gennaio,2021 - mattinodinapoli : Befana solidale Atitech: calze per 100 bambini di Secondigliano, San Pietro a Patierno e Sanità - larampait : Al via la '#befanasolidale' di #Atitech: #calze per i bambini di San Pietro a Patierno, Secondigliano e Rione Sanità - Scisciano : Napoli, al via la “Befana solidale” Atitech: calze per i bambini di San Pietro a Patierno, Secondigliano e Rione Sa… -