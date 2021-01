Ultime Notizie Roma del 07-01-2021 ore 07:10 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Romadailynews radiogiornale giovedì 7 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco vita giornata shock ieri a Washington dove i fanatici di Donald Trump hanno assaltato Capital grille per protestare contro la certificazione di Joe biden come nuovo presidente degli Stati Uniti IV a Rosy che si sono radunati dopo un comizio estemporanea del Tycoon hanno sfondato i cordoni della polizia e sono entrati nel congresso che è stato poi messo in lockdown il numero lì video e le foto che sono state diffuse sui social incontri rimasto ucciso una donna Una veterana dell’Aeronautica il congresso ha ripreso poi lavori diverse ore dopo non avete vinto la violenza non vince mai ha detto in apertura il vicepresidente americano Mike pence 13 gli arresti 5 le armi sequestrate Donald Trump sempre più solo l’ipotesi di invocare venticinquesimo emendamento per rimuoverlo si sta ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 7 gennaio 2021)dailynews radiogiornale giovedì 7 gennaio Buongiorno dalla redazione da Francesco vita giornata shock ieri a Washington dove i fanatici di Donald Trump hanno assaltato Capital grille per protestare contro la certificazione di Joe biden come nuovo presidente degli Stati Uniti IV a Rosy che si sono radunati dopo un comizio estemporanea del Tycoon hanno sfondato i cordoni della polizia e sono entrati nel congresso che è stato poi messo in lockdown il numero lì video e le foto che sono state diffuse sui social incontri rimasto ucciso una donna Una veterana dell’Aeronautica il congresso ha ripreso poi lavori diverse ore dopo non avete vinto la violenza non vince mai ha detto in apertura il vicepresidente americano Mike pence 13 gli arresti 5 le armi sequestrate Donald Trump sempre più solo l’ipotesi di invocare venticinquesimo emendamento per rimuoverlo si sta ...

Partiranno nei prossimi giorni i lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Piave, nel cuore di Rufina. A darne notizia è il sindaco Vito Maida, nel corso del consiglio comunale. Si tratta di un int ...

Assalto dei fan di Trump a Capitol Hill: scontri e spari, morta una donna. L'ira di Biden

Il mondo è sotto shock per un assalto senza precedenti , con scontri e feriti, a Capitol Hill, il cuore della democrazia americana. Ad ...

