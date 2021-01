Saronno, incendio nel box del condominio, intervento dei Vigili del fuoco (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un incendio all’interno di un box sotto un condominio ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco questa mattina a Saronno. La richiesta di intervento è partita verso le 8 da un palazzo di via Reina. Dal distaccamento dei Vigili del fuoco volontari di Lazzate è partita un’autobotte a supporto dei mezzi inviati dal comando di td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 7 gennaio 2021) Unall’interno di un box sotto unha richiesto l’deidelquesta mattina a. La richiesta diè partita verso le 8 da un palazzo di via Reina. Dal distaccamento deidelvolontari di Lazzate è partita un’autobotte a supporto dei mezzi inviati dal comando di td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ilNotiziarioInd : Saronno, incendio nel box del condominio, intervento dei Vigili del fuoco - ilSaronno : Saronno, fiamme in un garage: vigili del fuoco in via Reina per spegnere l’incendio -

Ultime Notizie dalla rete : Saronno incendio Saronno, incendio nel box del condominio, intervento dei Vigili del fuoco Il Notiziario Saronno, fiamme in un garage: vigili del fuoco in via Reina per spegnere l’incendio

SARONNO – Sono intervenuti prima i vigili del fuoco e poi anche la polizia locale via Filippo Reina dove stamattina, dopo le 7,30, è scoppiato un incendio nel garage di un condominio.

Cade la candela e incendia la poltrona: pensionato in ospedale dopo aver inalato del fumo

E' successo a Saronno l'altra sera in un'abitazione di una coppia di anziani. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Abitazione dichiarata inagibile ...

SARONNO – Sono intervenuti prima i vigili del fuoco e poi anche la polizia locale via Filippo Reina dove stamattina, dopo le 7,30, è scoppiato un incendio nel garage di un condominio.E' successo a Saronno l'altra sera in un'abitazione di una coppia di anziani. Sul posto ambulanze, vigili del fuoco e carabinieri. Abitazione dichiarata inagibile ...