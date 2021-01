Salto con gli sci | 10 anni fa moriva Simona Senoner Una vita stroncata all’improvviso e troppo presto

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Quest’oggi, 7 gennaio 2021, ricorre il decimoversario della tragica scomparsa di. Il nome non dirà granché a chi ha cominciato a seguire gli sport invernali in tempi recenti, ma aprirà sicuramente un cassetto nella memoria degli appassionati di lungo corso. Parliamo di una giovane saltatrice italiana, morta giovanissima in maniera improvvisa e assurda. Nel nostro Paese il dramma ebbe un’incredibile risonanza mediatica, al punto tale da essere trattato persino dai principali telegiornali nazionali in un’epoca in cui ilcon gli sci femminile non era sport olimpico e non aveva neppure un proprio circuito di Coppa del Mondo. A distanza di un decennio da quel giorno, la versione “rosa” della disciplina ha fatto passi da gigante, diventando a tutti gli effetti parte integrante del programma dei ...