Recovery: bozza piano non scioglie nodo governance (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – Non affronta il nodo della governance, uno dei punti che più ha creato tensioni e fibrillazioni nel governo, il documento con le linee di indirizzo per il piano nazionale di ripresa e resilienza inviato alle forze di maggioranza. Nel testo, di appena 13 pagine oltre alle tabelle con i nuovi saldi, sul punto della cabina di regia è scritto solo che “la presentazione del PNRR necessiterà di una più precisa definizione delle riforme e delle strategie di settore connesse al piano e di ulteriori passaggi politico-amministrativi che consentano di finalizzare le progettualità e le tempistiche previste, attraverso l’individuazione dei soggetti responsabili, delle attività da compiere e delle modalità operative di lavoro e di coordinamento delle amministrazioni e degli attori istituzionali a vario ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – Non affronta ildella, uno dei punti che più ha creato tensioni e fibrillazioni nel governo, il documento con le linee di indirizzo per ilnazionale di ripresa e resilienza inviato alle forze di maggioranza. Nel testo, di appena 13 pagine oltre alle tabelle con i nuovi saldi, sul punto della cabina di regia è scritto solo che “la presentazione del PNRR necessiterà di una più precisa definizione delle riforme e delle strategie di settore connesse ale di ulteriori passaggi politico-amministrativi che consentano di finalizzare le progettualità e le tempistiche previste, attraverso l’individuazione dei soggetti responsabili, delle attività da compiere e delle modalità operative di lavoro e di coordinamento delle amministrazioni e degli attori istituzionali a vario ...

Roma, 7 gen . (Adnkronos) - "La ripartizione tra progetti in essere e nuovi progetti tiene conto della sostenibilità del quadro di finanza pubblica. Sulle nuove generazioni infatti non deve gravare l’ ...

Dopo aver apportato le ultime limature, la nuova bozza del Recovery plan è stata inviata alle forze di maggioranza. E' quanto si apprende da fonti di governo.

