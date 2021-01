Napoli, “Un tampone per tutti”: test Covid rapidi con la farmacia mobile (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – L’Ordine dei Farmacisti di Napoli, in collaborazione con Federfarma Napoli, effettuerà test Covid rapidi raggiungendo varie parti della provincia di Napoli. Per poter essere testati sarà necessaria una prenotazione che avverrà tramite i referenti, farmacie locali o enti religiosi e assistenziali dei vari territori. “Dopo l’iniziativa ‘Un farmaco per tutti’, l’Ordine dei Farmacisti di Napoli si appresta a realizzare anche ‘Un tampone per tutti‘. Abbiamo appena firmato un protocollo d’intesa che ci consente di dare un ulteriore forte contributo al territorio e al sistema sanitario. Saranno effettuati tamponi rapidi antigenici nel ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– L’Ordine dei Farmacisti di, in collaborazione con Federfarma, effettueràraggiungendo varie parti della provincia di. Per poter essereati sarà necessaria una prenotazione che avverrà tramite i referenti, farmacie locali o enti religiosi e assistenziali dei vari territori. “Dopo l’iniziativa ‘Un farmaco per’, l’Ordine dei Farmacisti disi appresta a realizzare anche ‘Unper‘. Abbiamo appena firmato un protocollo d’intesa che ci consente di dare un ulteriore forte contributo al territorio e al sistema sanitario. Saranno effettuati tamponiantigenici nel ...

