Lavoro: dagli infermieri ai saldatori, le figure più cercate

infermieri qualificati, contabili, export manager, operai saldatori, tecnici di laboratorio, ingegneri software, responsabili vendite. Sono queste alcuni delle professioni più ricercate nelle ultime settimane in Italia. A sintetizzare l'attuale quadro di riferimento del mercato del Lavoro è uno studio effettuato…

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro dagli Un po' home, un po' office: il cocktail perfetto per il lavoro La Repubblica Ciauscolo, salsicce di fegato e coppa di testa: le Marche si scoprono tra norcinerie e macellerie

Chiamate le «Marche zozze», con un velato disprezzo dagli altri ma con orgoglio da chi ci vive ... che trasmette tutta la passione e l’amore di Luigi per il suo lavoro, che continua a fare dal 1967, ...

I manager delle aziende italiane si rassegnino: lo smartworking è qui per restare

A partire dall’infrastruttura It fino ad arrivare alle persone, il lavoro sarà sempre più indipendente dal ... prossimità” come R1 e alle soluzioni applicative di gestione degli ambienti virtuali di ...

