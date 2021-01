Il video del dottor Mariano Amici contiene numerose affermazioni false (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 5 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp la segnalazione di un video, pubblicato il 31 dicembre 2020 su Facebook e condiviso, al 7 gennaio 2021, oltre 19.000 volte. Il video è uno spezzone di 7 minuti e 26 secondi, tratto dal minuto 7:23 in poi di questo video, pubblicato dall’account Italia Sera su Youtube il 4 novembre 2020. Il video rappresenta parte dell’intervento del dottor Mariano Amici a una «settimana sociale di Milano» (evento di cui non troviamo riscontro ufficiale ma cui si fa riferimento nel video oggetto di analisi). In passato abbiamo già incontrato il dottor Amici a proposito di questa bufala sui tamponi, e ricordiamo che è stato richiamato dall’Ordine dei Medici il 28 ... Leggi su facta.news (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il 5 gennaio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto via Whatsapp la segnalazione di un, pubblicato il 31 dicembre 2020 su Facebook e condiviso, al 7 gennaio 2021, oltre 19.000 volte. Ilè uno spezzone di 7 minuti e 26 secondi, tratto dal minuto 7:23 in poi di questo, pubblicato dall’account Italia Sera su Youtube il 4 novembre 2020. Ilrappresenta parte dell’intervento dela una «settimana sociale di Milano» (evento di cui non troviamo riscontro ufficiale ma cui si fa riferimento neloggetto di analisi). In passato abbiamo già incontrato ila proposito di questa bufala sui tamponi, e ricordiamo che è stato richiamato dall’Ordine dei Medici il 28 ...

