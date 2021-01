Il tredicenne Seferovic è stato ucciso da un proiettile di fucile

Ultime Notizie dalla rete : tredicenne Seferovic

Non è stato un petardo, come sembrava in un primo momento, ma una fucilata con una doppietta calibro 12 a uccidere la notte di Capodanno ad Asti il 13enne Roudin Seferovic.E' stato il proiettile di un fucile da caccia calibro 12, e non un petardo come sembrava in un primo momento, a uccidere la notte di Capodanno ad Asti il 13enne Roudin Seferovic. L'esito dell'autopsia ...