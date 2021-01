Facebook censura Trump in via definitiva, Zuckerberg non fa sconti (Di giovedì 7 gennaio 2021) Facebook censura Trump in via definitiva, senza alcun indugio. La notizia è di soli pochi minuti fa ed è stata comunicata direttamente attraverso il profilo di Mark Zuckerberg, il fondatore del social più diffuso al mondo. Dopo la notizia di un temporaneo blocco degli account dell’ormai ex presidente degli Stati Uniti, la decisione presa in queste ore è invece più dura e non prevede di certo ripensamenti. L’attacco al Campidoglio di Washington di ieri 6 gennaio da parte di simpatizzanti di Donald Trump ha sconvolto l’America e il mondo intero. Mai nessun presidente (ancora in carica soprattutto) si era reso così responsabile di atti di violenza e di minaccia contro la democrazia. Proprio a seguito di post Facebook (ma anche di tweet su Twitter) in cui l’inquilino ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 gennaio 2021)in via, senza alcun indugio. La notizia è di soli pochi minuti fa ed è stata comunicata direttamente attraverso il profilo di Mark, il fondatore del social più diffuso al mondo. Dopo la notizia di un temporaneo blocco degli account dell’ormai ex presidente degli Stati Uniti, la decisione presa in queste ore è invece più dura e non prevede di certo ripensamenti. L’attacco al Campidoglio di Washington di ieri 6 gennaio da parte di simpatizzanti di Donaldha sconvolto l’America e il mondo intero. Mai nessun presidente (ancora in carica soprattutto) si era reso così responsabile di atti di violenza e di minaccia contro la democrazia. Proprio a seguito di post(ma anche di tweet su Twitter) in cui l’inquilino ...

