Catania, 20 giorni di stop per Pinto (Di giovedì 7 gennaio 2021) Il Catania ha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, la penultima seduta d'allenamento settimanale: in gruppo anche Maldonado, Rosaia, Vicente ed Emmausso. Dopo una sessione di prevenzione in palestra, i rossazzurri si sono dedicati ad approfondimenti tattici differenziati per reparti, seguiti da una partitella. Unico indisponibile Giovanni Pinto, che si è sottoposto a visita specialistica a causa della riacutizzazione dei postumi di una distorsione al ginocchio sinistro: l'esterno dovrà svolgere un programma di recupero per essere nuovamente a disposizione alla fine del mese.caption id="attachment 1061131" align="alignnone" width="3000" Catania-Catanzaro (getty images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 7 gennaio 2021) Ilha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, la penultima seduta d'allenamento settimanale: in gruppo anche Maldonado, Rosaia, Vicente ed Emmausso. Dopo una sessione di prevenzione in palestra, i rossazzurri si sono dedicati ad approfondimenti tattici differenziati per reparti, seguiti da una partitella. Unico indisponibile Giovanni, che si è sottoposto a visita specialistica a causa della riacutizzazione dei postumi di una distorsione al ginocchio sinistro: l'esterno dovrà svolgere un programma di recupero per essere nuovamente a disposizione alla fine del mese.caption id="attachment 1061131" align="alignnone" width="3000"-Catanzaro (getty images)/caption ITA Sport Press.

