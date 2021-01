Autotrasporto, dal MIT incentivi per formazione professionale settore (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Con un decreto firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sono stati destinati complessivamente 5 milioni di euro agli incentivi per le attività di formazione professionale nel settore dell’Autotrasporto. Lo comunica il MIT in una nota. “Sono risorse importanti perché promuovere una formazione professionale – commenta la Ministra De Micheli – continua e qualificata significa investire sulle persone, il principale patrimonio delle aziende. Aggiornarsi e valorizzare il capitale umano è ancora più strategico per un settore che ha un ruolo fondamentale nell’economia e nella tenuta del sistema Paese”. I fondi – si legge – dovranno essere utilizzati dalle imprese per iniziative di formazione o ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 7 gennaio 2021) (Teleborsa) – Con un decreto firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sono stati destinati complessivamente 5 milioni di euro agliper le attività dineldell’. Lo comunica il MIT in una nota. “Sono risorse importanti perché promuovere una– commenta la Ministra De Micheli – continua e qualificata significa investire sulle persone, il principale patrimonio delle aziende. Aggiornarsi e valorizzare il capitale umano è ancora più strategico per unche ha un ruolo fondamentale nell’economia e nella tenuta del sistema Paese”. I fondi – si legge – dovranno essere utilizzati dalle imprese per iniziative dio ...

preuniop : Con un decreto firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sono stati destinati co… - preuniop : Con un decreto firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sono stati destinati co… - ferpress : #Autotrasporto: 5 milioni di incentivi dal #Mit per formazione professionale del settore - Ferpress - TrasportoEuropa : Dal 1° gennaio in vigore ADR 2021 per #autotrasporto #merce pericolosa internazionale - federturismo : .@AnavBus: il sistema dell’autotrasporto è pronto per la ripresa con 45mila bus del trasporto pubblico locale già a… -

Ultime Notizie dalla rete : Autotrasporto dal Autotrasporto, dal MIT incentivi per formazione professionale settore Borsa Italiana Trasporti, dal Mit incentivi per 5 milioni per la formazione professionale

Con un decreto firmato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sono stati destinati complessivamente 5 milioni di euro agli incentivi per le attività di formazione profess ...

Autotrasporto, dal MIT incentivi per formazione professionale settore

Con un decreto firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sono stati destinati complessivamente 5 milioni di ...

Con un decreto firmato dalla ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sono stati destinati complessivamente 5 milioni di euro agli incentivi per le attività di formazione profess ...Con un decreto firmato dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli sono stati destinati complessivamente 5 milioni di ...