Assalto a Capitol Hill | il Novecento è davvero finito

Il 2021 apre col botto: l'Assalto a Capitol Hill, il Tempio e il simbolo della democrazia nel mondo. Capitol Hill era per tutti la nuova Atene, il Partenone della contemporaneità, la casa della partecipazione popolare alla politica. L'immagine beffarda dell'uomo con le corna da vichingo che si appropria dello scranno presidenziale impone alcune riflessioni sulla percezione nella popolazione delle regole dello Stato di diritto e sulle cause che hanno portato alla perdita di capacità limitativa della reazione di dissenso, con riferimento a due ambiti decisivi quali il divieto di farsi giustizia da sé e che il Parlamento, come casa di tutti i cittadini, è un concetto metaforico: non è possibile affermare che l'Assalto è legittimo perché quella è "la casa di tutti noi cittadini", come ...

