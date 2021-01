MediasetTgcom24 : Ashli Babbitt, la donna morta nell'assalto al Campidoglio era una veterana dell'aeronautica - athin5inches : ashli babbitt - telb77 : RT @BuCap004: Ashli Babbitt: - codeghino10 : RT @MediasetTgcom24: Ashli Babbitt, la donna morta nell'assalto al Campidoglio era una veterana dell'aeronautica - gapetv : RT @MediasetTgcom24: Ashli Babbitt, la donna morta nell'assalto al Campidoglio era una veterana dell'aeronautica -

Ultime Notizie dalla rete : Ashli Babbitt

TGCOM

E' stato un agente di polizia a sparare e uccidere la prima vittima degli scontri di ieri al Congresso, una donna, Ashli Babbitt. Lo ha dichiarato il capo della polizia di Washington, Robert Contee, s ...A fatal bullet hit Babbitt's chest when hundreds of Donald Trump supporters entered the Capitol building to overturn his election defeat ...