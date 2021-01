Achille Lauro: dopo il disco d’oro e la promessa di partecipazione superpartes a Sanremo2021 è tempo di Bvlgari Black Swing (Di giovedì 7 gennaio 2021) dopo aver conquistato ieri il disco d’oro con Maleducata (FIMI/GfK), ed essere nella top five dei singoli italiani più suonati in radio nel 2020 (Earone) con Bam Bam Twist feat. Gow Tribe, già disco di platino, Achille Lauro torna a sorpresa con un regalo ai suoi fan: è su YouTube il videoclip di Bvlgari Black Swing (feat. Izi & Gemitaiz), secondo estratto, dopo Jingle Bell Rock feat. Annalisa, dal side project 1920 Achille Lauro & The Untouchable Band. Il salto nel tempo di 1920, ci riporta con questo brano all’album del 2018 Pour L’Amour, il primo registrato per una major insieme al produttore Boss Doms, per l’occasione reinterpretato in versione ... Leggi su domanipress (Di giovedì 7 gennaio 2021)aver conquistato ieri ilcon Maleducata (FIMI/GfK), ed essere nella top five dei singoli italiani più suonati in radio nel 2020 (Earone) con Bam Bam Twist feat. Gow Tribe, giàdi platino,torna a sorpresa con un regalo ai suoi fan: è su YouTube il videoclip di(feat. Izi & Gemitaiz), secondo estratto,Jingle Bell Rock feat. Annalisa, dal side project 1920& The Untouchable Band. Il salto neldi 1920, ci riporta con questo brano all’album del 2018 Pour L’Amour, il primo registrato per una major insieme al produttore Boss Doms, per l’occasione reinterpretato in versione ...

