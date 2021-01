Wall Street in rally (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell’1,97% sul Dow Jones; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che termina la giornata in aumento dell’1,38% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,18%); in denaro l’S&P 100 (+0,92%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti finanziario (+4,96%), materiali (+4,64%) e energia (+3,43%). Al top tra i giganti di Wall Street, Caterpillar (+7,14%), Goldman Sachs (+6,00%), DOW (+5,54%) e JP Morgan (+5,38%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Coca Cola, che ha terminato le contrattazioni a -2,52%. Tentenna Microsoft, che cede lo 0,92%. Sostanzialmente debole Apple, che registra una flessione dello 0,76%. Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Discovery (+7,87%), ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 gennaio 2021) (Teleborsa) – Pioggia di acquisti sul listino USA, che porta a casa un guadagno dell’1,97% sul Dow Jones; sulla stessa linea, performance positiva per l’S&P-500, che termina la giornata in aumento dell’1,38% rispetto alla chiusura della sessione borsistica precedente. Sui livelli della vigilia il Nasdaq 100 (-0,18%); in denaro l’S&P 100 (+0,92%). Apprezzabile rialzo nell’S&P 500 per i comparti finanziario (+4,96%), materiali (+4,64%) e energia (+3,43%). Al top tra i giganti di, Caterpillar (+7,14%), Goldman Sachs (+6,00%), DOW (+5,54%) e JP Morgan (+5,38%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su Coca Cola, che ha terminato le contrattazioni a -2,52%. Tentenna Microsoft, che cede lo 0,92%. Sostanzialmente debole Apple, che registra una flessione dello 0,76%. Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Discovery (+7,87%), ...

Wall Street torna a salire e guarda al voto in Georgia AGI - Agenzia Italia Trading su Bitcoin, volumi record superiori a quelli sulle 5 mega cap tech di Wall Street

Il mercato delle criptovalute guidato dal Bitcoin è cresciuto in modo esponenziale nell'ultimo anno, una crescita che ha elevato il Bitcoin a competere con i tradizionali asset class basati su ...

Wall Street apre con segno meno, Nasdaq giù sotto il peso dei tecnologici

Wall Street apre la seduta di oggi sotto la parità. In avvio l'indice Dow Jones è poco mosso con un -0,10%, l'S&P500 scivola dello 0,44% mentre il Nasdaq arretra dell'1,2%. I mercati guardano alle ...

