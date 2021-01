Usa 2020, Joe Biden non sarà un’anatra zoppa: il neo presidente avrà dalla sua Camera e Senato (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Joe Biden non sarà un presidente azzoppato: per almeno due anni, potrà governare con l’appoggio di tutto il Congresso, la Camera e il Senato. Questo l’esito dei ballottaggi di ieri in Georgia, che hanno dato ai democratici, già in maggioranza alla Camera, il controllo del Senato. Con 50 seggi pari, infatti, il voto decisivo dovrà essere apposto dal presidente del Senato, cioè il vice-presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris. I ballottaggi in Georgia per il Senato si sono risolti in testa a testa serratissimi, che innescheranno – è sicuro – riconteggi. Nello scrutinio, la spuntano d’un soffio i candidati democratici: il reverendo Raphael Warnock, che predica nella chiesa di Martin ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Joenonunazto: per almeno due anni, potrà governare con l’appoggio di tutto il Congresso, lae il. Questo l’esito dei ballottaggi di ieri in Georgia, che hanno dato ai democratici, già in maggioranza alla, il controllo del. Con 50 seggi pari, infatti, il voto decisivo dovrà essere apposto daldel, cioè il vice-degli Stati Uniti, Kamala Harris. I ballottaggi in Georgia per ilsi sono risolti in testa a testa serratissimi, che innescheranno – è sicuro – riconteggi. Nello scrutinio, la spuntano d’un soffio i candidati democratici: il reverendo Raphael Warnock, che predica nella chiesa di Martin ...

