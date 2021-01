Perché l’Arabia Saudita taglierà le produzioni di petrolio (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il principe ereditario Saudita, Mohammed bin Salman, ha deciso: da febbraio il regno ridurrà la sua produzione di petrolio di circa un milione di barili al giorno, portandola poco sopra gli otto milioni. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia, spiegando che la decisione è collegata al periodo di incertezza sul futuro. Su cui però un elemento è certo: tra pochi giorni Donald Trump non sarà più alla Casa Bianca e da lì smetterà di pressare Riad per tenere alte le produzioni e dunque bassi i prezzi. Una necessità con cui l’americano intendeva evitare aumenti alla pompa, che sono quelli di cui risentono di più i cittadini – la necessità era chiaramente collegata al contraccolpo che aumenti avrebbero potuto avere sulla gente, e quindi sulla percezione di una presidenza particolarmente amica del regno Saudita e l’effetto ... Leggi su formiche (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il principe ereditario, Mohammed bin Salman, ha deciso: da febbraio il regno ridurrà la sua produzione didi circa un milione di barili al giorno, portandola poco sopra gli otto milioni. Lo ha annunciato il ministro dell’Energia, spiegando che la decisione è collegata al periodo di incertezza sul futuro. Su cui però un elemento è certo: tra pochi giorni Donald Trump non sarà più alla Casa Bianca e da lì smetterà di pressare Riad per tenere alte lee dunque bassi i prezzi. Una necessità con cui l’americano intendeva evitare aumenti alla pompa, che sono quelli di cui risentono di più i cittadini – la necessità era chiaramente collegata al contraccolpo che aumenti avrebbero potuto avere sulla gente, e quindi sulla percezione di una presidenza particolarmente amica del regnoe l’effetto ...

MohammedHojily : RT @Cinzia_Bianco: No, i vostri occhi non vi ingannano: è #MbS dell' #ArabiaSaudita che abbraccia l'Emiro del #Qatar oggi a #Riad. Nel #Go… - Cinzia_Bianco : No, i vostri occhi non vi ingannano: è #MbS dell' #ArabiaSaudita che abbraccia l'Emiro del #Qatar oggi a #Riad. Ne… - geppobau : RT @Cinzia_Bianco: @limesonline No, i vostri occhi non vi ingannano: è #MbS dell' #ArabiaSaudita che abbraccia l'Emiro del #Qatar oggi a #R… - SixBenjamin : Giustamente dopo aver ucciso il Fiend in Arabia perché mai non ripetere l'opera con uno dei pochi campioni meritevo… - PisaniAF : RT @Cinzia_Bianco: @limesonline No, i vostri occhi non vi ingannano: è #MbS dell' #ArabiaSaudita che abbraccia l'Emiro del #Qatar oggi a #R… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché l’Arabia Prodotti Professionali Per La Cura Dei Capelli market BOOSTING the GROWTH WORLDWIDE: Prodotti Professionali Per La Cura Dei Capelli dinamiche e tendenze del mercato, previsioni di efficienza 2029 Genova Gay