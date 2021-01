Per Italia Viva la crisi non porterà nulla di buono: marginale in un altro governo o cancellata da nuove elezioni (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mio nonno, che era una persona pratica, non riusciva a farsene una ragione. Per un superstite della seconda guerra mondiale, scampato ad una condanna a morte inflittagli senza processo dai fascisti, l’idea che un partito con il 13% (il Psi di Bettino Craxi) dettasse legge in una coalizione nella quale l’azionista di maggioranza (la Dc) contava più del doppio dei voti era qualcosa che faceva a cazzotti con la matematica e la democrazia che la sua generazione aveva visto smantellare un pezzo alla volta durante gli anni cupi del Ventennio. Purtroppo – o per fortuna – si è perso il peggio che doveva ancora venire. Chissà cosa avrebbe pensato oggi che le regole al governo pretende di dettarle un nanopartito del 3% – ma solo sulla carta – nato in provetta da un esperimento di palazzo senza passare dal concepimento naturale delle urne. Da settimane ormai, non passa giorno ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Mio nonno, che era una persona pratica, non riusciva a farsene una ragione. Per un superstite della seconda guerra mondiale, scampato ad una condanna a morte inflittagli senza processo dai fascisti, l’idea che un partito con il 13% (il Psi di Bettino Craxi) dettasse legge in una coalizione nella quale l’azionista di maggioranza (la Dc) contava più del doppio dei voti era qualcosa che faceva a cazzotti con la matematica e la democrazia che la sua generazione aveva visto smantellare un pezzo alla volta durante gli anni cupi del Ventennio. Purtroppo – o per fortuna – si è perso il peggio che doveva ancora venire. Chissà cosa avrebbe pensato oggi che le regole alpretende di dettarle un nanopartito del 3% – ma solo sulla carta – nato in provetta da un esperimento di palazzo senza passare dal concepimento naturale delle urne. Da settimane ormai, non passa giorno ...

