Numero italiani vaccinati tempo reale: 259 mila, in un giorno 70 mila. Arcuri: «Ma ora Pfizer è in ritardo» (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La campagna di vaccinazione accelera. Sono 259.037 le vaccinazioni eseguite in Italia, il 54% rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccini Pfizer destinati... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 6 gennaio 2021) La campagna di vaccinazione accelera. Sono 259.037 le vaccinazioni eseguite in Italia, il 54% rispetto alle 479.700 dosi consegnate per la prima tranche di vaccinidestinati...

