Germania, nelle zone focolaio spostamenti limitati a un raggio di 15 km: polemiche per la nuova misura voluta dal governo (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con l’Istituto Robert Koch che continua a comunicare dati preoccupanti sui contagi e sul numero di morti, il governo tedesco si è trovato costretto a decidere un altro giro di vite. Il lockdown prolungato fino a fine gennaio assomiglia sempre di più alle misure più dure della scorsa primavera. Anzi, l’accordo raggiunto dalla cancelliera Angela Merkel con i 16 Stati federali prevede anche una nuova restrizione: per la prima volta – a riprova di quanto la situazione sia ritenuta grave – la Germania ha anche deciso di limitare gli spostamenti dei propri cittadini. Nello specifico, non si potrà muoversi oltre un raggio di 15 chilometri nelle zone rosse ad alta incidenza del virus. Una norma che però non è stata digerita da diversi Länder e che si scontra con una crescente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Con l’Istituto Robert Koch che continua a comunicare dati preoccupanti sui contagi e sul numero di morti, iltedesco si è trovato costretto a decidere un altro giro di vite. Il lockdown prolungato fino a fine gennaio assomiglia sempre di più alle misure più dure della scorsa primavera. Anzi, l’accordo raggiunto dalla cancelliera Angela Merkel con i 16 Stati federali prevede anche unarestrizione: per la prima volta – a riprova di quanto la situazione sia ritenuta grave – laha anche deciso di limitare glidei propri cittadini. Nello specifico, non si potrà muoversi oltre undi 15 chilometrirosse ad alta incidenza del virus. Una norma che però non è stata digerita da diversi Länder e che si scontra con una crescente ...

fattoquotidiano : Germania, più di mille morti nelle ultime 24 ore. Johnson: “A Londra positiva una persona su 30” - raffaellapaita : Lo sostengo da giorni. Anche @repubblica oggi titola che l’Italia sul #vaccino sta andando troppo piano. La Germani… - Agenzia_Ansa : Covid: in Germania oltre 1.100 morti in 24 ore. Picco anche in Gran Bretagna con 981 vittime. E il premier britanni… - petergomezblog : Germania, più di mille morti nelle ultime 24 ore. Johnson: “A Londra positiva una persona su 30” - Italia_Notizie : Germania, più di mille morti nelle ultime 24 ore. Johnson: “A Londra positiva una persona su 30” -