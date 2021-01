DIRETTA DAKAR 2021/ Barreda Bort e Al-Attiyah vincono la 4^ tappa a Riad (Di mercoledì 6 gennaio 2021) DIRETTA DAKAR 2021: streaming video tv, orario e vincitori della 4^ tappa della corsa rallystica, oggi 6 gennaio, da Wadi Ad Dawasir fino a Riyadh. Leggi su ilsussidiario (Di mercoledì 6 gennaio 2021): streaming video tv, orario e vincitori della 4^della corsa rallystica, oggi 6 gennaio, da Wadi Ad Dawasir fino a Riyadh.

dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2021 quarta tappa in DIRETTA: Joan Barreda vince tra le moto duello Lategan e Al-Attiyah tra le auto - #Dakar #… - zazoomblog : LIVE Dakar 2021 quarta tappa in DIRETTA: Joan Barreda vince tra le moto duello Lategan e Al-Attiyah tra le auto -… - zazoomblog : LIVE Dakar 2021 quarta tappa in DIRETTA: Branch comanda dopo 218 km tra le moto. Al-Attiyah in evidenza tra le auto… - OA_Sport : Seguite con noi la DIRETTA #LIVE della quarta tappa: Price e Al-Attiyah, ma attenzione ai problemi di navigazione n… - infoitsport : Dove vedere Parigi Dakar 2021: streaming gratis, percorsi, piloti e diretta tv in chiaro? 5 Gennaio -