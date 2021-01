Colpaccio della Sampdoria, 2-1 all’Inter. Ranieri: “Tre punti importantissimi” (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico: “Direi che l'abbiamo vinta con sofferenza e qualità dei ragazzi, che hanno pressato sempre. Siamo stati bravi a restare sereni e concentrati e dare all'Inter meno palle gol possibili” Leggi su ilsecoloxix (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Il tecnico: “Direi che l'abbiamo vinta con sofferenza e qualità dei ragazzi, che hanno pressato sempre. Siamo stati bravi a restare sereni e concentrati e dare all'Inter meno palle gol possibili”

