Anita e Lisa tornano a scuola | ma la protesta anti-dad prosegue | due banchi con i loro nomi in piazza Castello a Torino

(Di mercoledì 6 gennaio 2021) La lotta contro la didattica a distanza pernon finisce domani con ilrientro in presenza. L'articolo .

orizzontescuola : Anita e Lisa tornano a scuola, ma la protesta anti-dad prosegue: due banchi con i loro nomi in piazza Castello a To… -

Ultime Notizie dalla rete : Anita Lisa

Orizzonte Scuola

«È l’ennesimo fallimento delle istituzioni nazionali e regionali che si erano impegnate a farci tornare in classe dopo Natale». Maia, studentessa di 16 anni del liceo Gioberti di Torino, che insieme a ...Maia, allieva del Gioberti tra le promotrici con le 12enni Anita e Lisa, della protesta contro la didattica a distanza, attacca la politica: "non è stato fatto niente: le lezioni in presenza sono ...