Traffico Roma del 05-01-2021 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 5 gennaio 2021) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto a causa della pioggia incessante di questi giorni sono numerose le segnalazioni di strade allagate da alberi pericolanti allagamenti si registra Sulla via Ostiense all’altezza di via della stazione Ostiense su via della Magliana in prossimità del raccordo sulla via Ardeatina all’altezza di via Viggiano infine su via della Maglianella in prossimità del deposito della trasporto pubblico in centro nella zona di Castel Sant’Angelo rallentamenti a causa di un arresto in cemento di carreggiata per olio sulla strada in piazza Adriana all’altezza di via Virgilio Inoltre chiusa per accertamenti tecnici via Sicilia in prossimità di via Calabria a Tor Sapienza sempre chiusa la via Collatina a causa dell’allagamento della sede stradale all’altezza di via capranesi al Tuscolano chiusura temporanea di via di Porta Furba Per consentire la ...