Scuola, Regioni in ordine sparso. Chi chiude, chi temporeggia, chi è pronto a riaprire: ecco la mappa (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo un lungo confronto tra i membri dell'esecutivo, il Consiglio dei Ministri ha stabilito che il rientro in classe per gli alunni delle scuole elementari e medie avverrà il 7 gennaio, mentre la riapertura delle superiori è stata fissata per l'11 gennaio, con una presenza iniziale al 50%. Ma, al netto della linea del governo, numerose Regioni hanno deciso di fare a modo proprio, emettendo ordinanze restrittive, a partire dal Friuli-Venezia Giulia e dal Veneto, le prime ad annunciare ieri lo slittamento della ripartenza. ecco di seguito la situazione da Nord a Sud. La riapertura slitta in Veneto, Friuli, Marche, Sardegna e Campania A muoversi in anticipo sono state, oltre al Veneto e al Friuli, le Marche, la Sardegna e la Campania. Luca Zaia ha già firmato un'ordinanza regionale in cui viene prorogata la didattica a distanza in Veneto per gli ...

