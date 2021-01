Pre Napoli-Spezia: le parole di Italiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Napoli-Spezia è in programma per mercoledì 6 gennaio 2021. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:00 direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona. Gara che sarà valida per la 16a giornata del campionato di Serie A. Il tecnico spezzino, Vincenzo Italiano ha svolto oggi la consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida. Napoli-Spezia: parla il tecnico spezzino Vincenzo Italiano ha parlato così in conferenza stampa, sui canali ufficiali dello Spezia, della gara di domani: “Sappiamo che la gara di domani sarà difficile. Abbiamo preparato la sfida praticamente in un solo giorno e quindi non sarà certo semplice. Ma in ogni caso noi dovremo andare a battagliare su tutti i campi e lo faremo anche a Napoli“. Sulle ultime prestazioni della ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 5 gennaio 2021)è in programma per mercoledì 6 gennaio 2021. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:00 direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona. Gara che sarà valida per la 16a giornata del campionato di Serie A. Il tecnico spezzino, Vincenzoha svolto oggi la consueta conferenza stampa alla vigilia della sfida.: parla il tecnico spezzino Vincenzoha parlato così in conferenza stampa, sui canali ufficiali dello, della gara di domani: “Sappiamo che la gara di domani sarà difficile. Abbiamo preparato la sfida praticamente in un solo giorno e quindi non sarà certo semplice. Ma in ogni caso noi dovremo andare a battagliare su tutti i campi e lo faremo anche a“. Sulle ultime prestazioni della ...

alessioborghe71 : @paol8_paolo @mirkonicolino Molti di quelli che hanno giocato in quelle condizioni era pre sentenza di un paio di s… - BonaventuraFan : RT @zHenjo_SJF: #Ancelotti in Conf.Stampa pre #JuveNapoli 'Io non firmo per il pareggio. Non l'ho mai fatto perchè in campo si va per vinc… - VincenzoLombar1 : @FrancescoRoma78 Operazione incomprensibile con Papu Gomez che fa lo stesso ruolo, vantavate (voi giornalisti) la p… - alessita_1994 : Nonostante il coprifuoco e la zona rossa,una baby gang è riuscita a picchiare e derubare un rider. Forse,tutti ques… -

Ultime Notizie dalla rete : Pre Napoli Pre Napoli-Spezia: le parole di Italiano Periodico Daily - Notizie Coronavirus, lo studio: garganismi, spray e collirio per gli occhi per prevenire il contagio

"Nel dettaglio - spiega uno degli autori dello studio, docente alla Federico II di Napoli - riteniamo che il virus possa essere neutralizzato prima che raggiunga l'epitelio, cosa che avviene mediament ...

TV - Su Sky il 16° turno di Serie A, ecco la programmazione, Napoli-Spezia su DAZN1

Domani, mercoledì 6 gennaio, appuntamento con la Serie A, in campo per la sedicesima giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà in esclusiva live 7 partite su 10 per ogni turno, anche in strea ...

"Nel dettaglio - spiega uno degli autori dello studio, docente alla Federico II di Napoli - riteniamo che il virus possa essere neutralizzato prima che raggiunga l'epitelio, cosa che avviene mediament ...Domani, mercoledì 6 gennaio, appuntamento con la Serie A, in campo per la sedicesima giornata del campionato 2020/2021. Sky trasmetterà in esclusiva live 7 partite su 10 per ogni turno, anche in strea ...