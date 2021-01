Messa dello Spadone di Cividale confermata con regole Covid-19 (Di martedì 5 gennaio 2021) La Messa dello Spadone di Cividale del Friuli che si tiene tradizionalmente il 6 Gennaio è stata confermata. Tuttavia quest’anno vigeranno le regole anti-contagio Covid-19, e quindi le presenze nel Duomo di Cividale (nella foto, ndr) saranno strettamente contingentate, mentre la funzione sarà trasMessa in diretta streaming per tutti coloro che non potranno assistere. La funzione si tiene domattina, 6 Gennaio 2021, alle ore 10.30, come da tradizione nel giorno dell’Epifania. Un comunicato ufficiale della parrocchia del Duomo di Cividale, comparso sul sito web di riferimento, informa che non ci saranno posti riservati salvo quelli per le autorità, mentre l’ingresso verrà bloccato ai fedeli al raggiungimento del numero ... Leggi su giornal (Di martedì 5 gennaio 2021) Ladidel Friuli che si tiene tradizionalmente il 6 Gennaio è stata. Tuttavia quest’anno vigeranno leanti-contagio-19, e quindi le presenze nel Duomo di(nella foto, ndr) saranno strettamente contingentate, mentre la funzione sarà trasin diretta streaming per tutti coloro che non potranno assistere. La funzione si tiene domattina, 6 Gennaio 2021, alle ore 10.30, come da tradizione nel giorno dell’Epifania. Un comunicato ufficiale della parrocchia del Duomo di, comparso sul sito web di riferimento, informa che non ci saranno posti riservati salvo quelli per le autorità, mentre l’ingresso verrà bloccato ai fedeli al raggiungimento del numero ...

A Cividale la Messa dello Spadone del 6 gennaio: presenze contingentate e diretta streaming

