LIVE Calciomercato, DIRETTA 5 gennaio: Milan vicino a Simakan, Inter interessata al 'Papu' Gomez (Di martedì 5 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.57 SASSUOLO – Il giovane attaccante Jens Odgaard sta per lasciare il Lugano e far ritorno al Sassuolo, con il club emiliano che poi potrebbe girarlo nuovamente in prestito per farlo giocare: come riferisce Tuttosport sul classe '99 ci sarebbe il forte Interesse dell'Ascoli in Serie B. 14.44 Inter – Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera, il mercato in entrata dell'Inter a gennaio ruota attorno alla cessione di Eriksen. Se il danese sarà ceduto i nerazzurri avranno le risorse per prendere un attaccante, che potrebbe essere Papu Gomez. 14.28 CROTONE – Il Crotone ha messo gli occhi su Leonardo Mancuso dell'Empoli, in gol anche ieri coi toscani. Come riporta il Corriere dello Sport però, quella azzurra è bottega ...

46' Si riparte! ----------------------------------------------------- 45' Finisce qui il primo tempo, Manzanese avanti 3-0 sull'Union Feltre. Dominio orange, in rete Moras e i ...

Calciomercato Milan – Pioli: “Nessuno in vendita”. E su Simakan…

Le confessioni di Stefano Pioli in conferenza stampa riguardo al mercato in entrata ed in uscita del Milan a gennaio.

