La giovane chiama il suo pappagallo per dargli da mangiare e appare in pochissimi secondi (Di mercoledì 6 gennaio 2021) Molte persone potrebbero dire che "la fame è fame" e sicuramente sarebbe d'accordo con loro questo piccolo pappagallo. I video che catturano alcuni momenti dei nostri amici animali, sono sempre davvero divertenti e simpatici, grazie anche alla spontaneità che queste creature mettono in ogni gesto che compiono, anche il più piccolo. L'animale del video che vogliamo presentarvi ha fatto una cosa, per lui sicuramente banale, ma che è riuscita a conquistare un incredibile numero di utenti sul web. La protagonista della Clip è una pappagallina, molto variopinta, di nome Pipa. La clip che è stata registrata dal proprietario dell'animale, cattura il momento mentre la piccola pappagallina, viene chiamata per mangiare. Dopo che la padroncina chiama a voce alta il nome dell'animale, immediatamente, il piccolo volatile si ...

