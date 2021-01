Gli studenti di Calabria Puglia e Molise non torneranno in aula il 7. La ministra Azzolina: “Se si chiude la scuola si deve chiudere tutto” (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo Veneto, Friuli e Marche che hanno deciso in autonomia il rientro in classe per gli studenti delle scuole superiori il 31 gennaio anche la Calabria ha fissato per quella data la riapertura delle scuole. Tutte le altre, di ogni ordine e grado, invece torneranno operative il 15 gennaio. Il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, ha firmato l’ordinanza. L’attività proseguirà con la didattica a distanza. Resta fatta salva l’attività didattica ed educativa per i servizi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia, che continua a svolgersi in presenza, e resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori o per “mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”. Anche la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 gennaio 2021) Dopo Veneto, Friuli e Marche che hanno deciso in autonomia il rientro in classe per glidelle scuole superiori il 31 gennaio anche laha fissato per quella data la riapertura delle scuole. Tutte le altre, di ogni ordine e grado, inveceoperative il 15 gennaio. Il presidente facente funzioni della Regione, Nino Spirlì, ha firmato l’ordinanza. L’attività proseguirà con la didattica a distanza. Resta fatta salva l’attività didattica ed educativa per i servizi per l’infanzia e per ladell’infanzia, che continua a svolgersi in presenza, e resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per l’uso di laboratori o per “mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali”. Anche la ...

