Aggiornamento sul cambio SIM ho. Mobile, meglio modificare anche la password (Di martedì 5 gennaio 2021) La possibilità del cambio SIM ho. Mobile per i clienti interessati dal furto dati di fine dicembre è stata comunicata dall’operatore nella giornata di ieri 4 gennaio, sul suo sito ufficiale. In queste ultime ore, tuttavia, sempre il vettore Mobile ha integrato la sua comunicazione relativa all’attacco hacker con nuovi utili suggerimenti per chi usufruisce dei suoi servizi. Sempre la società non ha mancato di tranquillizzare gli utenti sul pericolo relativo alla sostituzione di una scheda telefonica da parte degli hacker. meglio aggiornare anche le password Va specificato che solo una parte dei clienti del vettore è stata interessata dal furto dati (anagrafici e non relativi a estremi bancari e di carte di credito). Dunque soltanto chi riceverà comunicazione dall’operatore sarà ... Leggi su optimagazine (Di martedì 5 gennaio 2021) La possibilità delSIM ho.per i clienti interessati dal furto dati di fine dicembre è stata comunicata dall’operatore nella giornata di ieri 4 gennaio, sul suo sito ufficiale. In queste ultime ore, tuttavia, sempre il vettoreha integrato la sua comunicazione relativa all’attacco hacker con nuovi utili suggerimenti per chi usufruisce dei suoi servizi. Sempre la società non ha mancato di tranquillizzare gli utenti sul pericolo relativo alla sostituzione di una scheda telefonica da parte degli hacker.aggiornareleVa specificato che solo una parte dei clienti del vettore è stata interessata dal furto dati (anagrafici e non relativi a estremi bancari e di carte di credito). Dunque soltanto chi riceverà comunicazione dall’operatore sarà ...

DPCgov : #Terremoto #Croazia Dalle verifiche effettuate fino a ora dalla #SalaSituazioneItalia del Dipartimento NON risultan… - wordweb81 : Aggiornamento sul cambio SIM #hoMobile, meglio modificare anche la password - ParmaDaily : Coronavirus: le vaccinazioni fatte in Emilia-Romagna sul nuovo sito della Regione con aggiornamento in tempo reale - Lemonbowl1985 : Mecarelli si porta sul 5-3 e servirà per il set Aggiornamento risultati ?? De Marchi-Mecarelli 3-5 (under 14 masch… - QuoSicurezza : OT23, aggiornamento delle FAQ Inail -

Ultime Notizie dalla rete : Aggiornamento sul Riapertura scuole, le Regioni divise: tutte le date disponibili. Pagina in aggiornamento Orizzonte Scuola OnePlus Nord si aggiorna: disponibile la Open Beta 1 di OxygenOS 11

OnePlus lo aveva preannunciato, e ora è ufficiale: la Open Beta 1 di OxygenOS 11 è disponibile su OnePlus Nord. Il firmware è disponibile al download per i dispositivi indiani e global, ma al momento ...

Meteo – Imminente altro carico di neve abbondante fino a quote basse: neve no stop sull’Italia

Sul comparto europeo si mantiene una profonda anomalia nel ... Alpi del Triveneto e sugli Appennini centrali (qui fino in collina). Attenzione poi, l’aggiornamento dei modelli internazionali propone ...

OnePlus lo aveva preannunciato, e ora è ufficiale: la Open Beta 1 di OxygenOS 11 è disponibile su OnePlus Nord. Il firmware è disponibile al download per i dispositivi indiani e global, ma al momento ...Sul comparto europeo si mantiene una profonda anomalia nel ... Alpi del Triveneto e sugli Appennini centrali (qui fino in collina). Attenzione poi, l’aggiornamento dei modelli internazionali propone ...