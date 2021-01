Viabilità Roma Regione Lazio del 04-01-2021 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 4 gennaio 2021)DEL 4 GENNAIOORE 08.35 ft BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLACODE PER INCIDENTE SULLA AURELIA ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONECENTRO LA VIA LAURENTINA PERMANE CHIUSA A SEGUITO DI ALLAGAMENTO AL KM 16+500 ATTIVI MEZZI SPAZZANEVE A CURA DI ASTRAL SPA SULLA REGIONALE CARPINETANA TRA IL KM 20 E IL KM 28 RICORDIAMO PER EFFETTO DEL DECRETO DI NATALE OGGI LUNEDI’ 4 GENNAIO È ZONA ARANCIONE SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DEL PROPRIO COMUNE. PER I RESIDENTI IN COMUNI CON MENO DI 5000 ABITANTI SONO CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI VERSO COMUNI LIMITROFI IN UN RAGGIO DI 30 CHILOMETRI MA NON VERSO IL CAPOLUOGO DI PROVINCIA INFINE PRUDENZA PER L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE SONO PREVISTE ...