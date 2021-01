Veneto, Zaia annuncia: “Non è prudente lasciare aperte le scuole superiori, fino al 31 gennaio didattica a distanza” (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Ho firmato oggi un’ordinanza per la chiusura delle scuole superiori. Viste le previsioni della situazione epidemiologica non ci sembrava infatti prudente lasciare aperte le scuole superiori: così con l’ordinanza si prevede di procrastinare la didattica a distanza al cento per cento fino al 1 febbraio”. Lo ha annunciato il presidente del Veneto, Luca Zaia, oggi nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Anche il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha adottato un provvedimento analogo. Zaia ha spiegato che “l’ordinanza riguarda solo le scuole superiori e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) “Ho firmato oggi un’ordinanza per la chiusura delle. Viste le previsioni della situazione epidemiologica non ci sembrava infattile: così con l’ordinanza si prevede di procrastinare laal cento per centoal 1 febbraio”. Lo hato il presidente del, Luca, oggi nel corso del punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. Anche il presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha adottato un provvedimento analogo.ha spiegato che “l’ordinanza riguarda solo lee ...

Advertising

TgLa7 : #Scuola: Veneto, superiori chiuse fino al 31 gennaio. Zaia firma ordinanza, 'non prudente riaprire' - capuanogio : [OFF TOPIC] Il presidente del #Veneto #Zaia ha firmato un'ordinanza che tiene chiuse le scuole superiori almeno fin… - TgrVeneto : In Veneto prosegue la chiusura delle scuole superiori fino al 31 gennaio. Lo ha annunciato il presidente regionale… - Noovyis : (Veneto, Zaia annuncia: “Non è prudente lasciare aperte le scuole superiori, fino al 31 gennaio didattica a distanz… - Franciscktrue : RT @fattoquotidiano: Veneto, Zaia annuncia: “Non è prudente lasciare aperte le scuole superiori, fino al 31 gennaio didattica a distanza” h… -