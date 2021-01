Stellantis | Fca e Psa prevedono perfezionamento fusione per il 16 gennaio

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 4 gennaio 2021) Torino, 4 gen. – (Adnkronos) – A seguito delle approvazioni assembleari di oggi e dell’ottenimento delle ultime autorizzazioni normative nel corso del mese scorso, tra cui in particolare da parte della Commissione Europea e della Banca Centrale Europea, Fca e Groupe Psa ”di perfezionare lail 162021”. Lo comunica una congiunta in cui si precisa che ”la negoziazione delle azioni ordinarieavrà inizio lunedì 182021 sul Mercato Telematico Azionario di Milano e su Euronext Paris e martedì 192021 sul New York Stock Exchange”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.