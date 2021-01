Stefania Orlando, dolorosa confessione al GF Vip: “Ho provato vergogna” (Di lunedì 4 gennaio 2021) Stefania Orlando si è lasciata andare ad una dolorosa confessione con i suoi compagni di viaggio sul suo passato poco prima della diretta con il Grande Fratello Vip. Stefania Orlando è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Non è difficile capirne il motivo, visto che la conduttrice si è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 4 gennaio 2021)si è lasciata andare ad unacon i suoi compagni di viaggio sul suo passato poco prima della diretta con il Grande Fratello Vip.è una delle protagoniste indiscusse di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Non è difficile capirne il motivo, visto che la conduttrice si è L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

trash_italiano : Stefania Orlando sei vita - infoitcultura : Gf Vip, Dayane Mello choc: «Stefania Orlando ha tradito». Lei va fuori di sé, intervengono gli altri - gayasilvestri : RT @ConcaErika: Anche oggi si vive in attesa dell’outfit di Tommaso Zorzi, Stefania Orlando e per ultimo ma non per importanza, Francesco M… - 63frau : RT @cheduepalleee: cecilia sei un po’ la brutta copia di stefania di stefania orlando ce n’é una sola: #tzvip #sovip - tommyz999 : Ma chi passerà per la stronza stasera? MA OVVIAMENTE STEFANIA ORLANDO NO?? ???? #tzvip -