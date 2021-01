Serie B, Lecce e Monza non si fanno male (0-0) (Di lunedì 4 gennaio 2021) E' finita a reti bianche il big match di Serie B tra il Lecce e il Monza. Al Via del Mare emozioni solo nel finale dopo l'espulsione di Bellusci, difensore dei brianzoli, ma prima poche occasioni per le due squadre che sono apparse stanche e provate dalle tante partite ravvicinate. Equilibrio in campo e squadre attente a non subire. Monza senza Balotelli infortunato ma con Boateng ma il Lecce si è difeso bene e poi ha spinto nei minuti conclusivi senza riuscire a segnare. Inevitabile lo 0-0 che comunque alla fine soddisfa entrambe le compagini.caption id="attachment 1072841" align="alignnone" width="594" Balotelli Monza (Getty Images)/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di lunedì 4 gennaio 2021) E' finita a reti bianche il big match diB tra ile il. Al Via del Mare emozioni solo nel finale dopo l'espulsione di Bellusci, difensore dei brianzoli, ma prima poche occasioni per le due squadre che sono apparse stanche e provate dalle tante partite ravvicinate. Equilibrio in campo e squadre attente a non subire.senza Balotelli infortunato ma con Boateng ma ilsi è difeso bene e poi ha spinto nei minuti conclusivi senza riuscire a segnare. Inevitabile lo 0-0 che comunque alla fine soddisfa entrambe le compagini.caption id="attachment 1072841" align="alignnone" width="594" Balotelli(Getty Images)/caption ITA Sport Press.

