Roma: Dzeko incontra il piccolo David, il bimbo commosso per la sua maglia

Aveva fatto il giro del mondo il video del piccolo David, il tifoso Romanista di nove anni in lacrime dopo aver trovato la maglia di Edin Dzeko tra i pacchi di Natale. Oggi, il tifosissimo giallorosso ha potuto coronare il suo sogno incontrando il bomber bosniaco a Trigoria. Tanti sorrisi, l'incontro e maglia in regalo col nome del marcatore del gol vittoria di Roma-Sampdoria. Dzeko segna, fa segnare e regala sorrisi. E per il piccolo David c'è un Natale che non dimenticherà mai. Intanto, continua la macchina di solidarietà della Roma. Il club giallorosso ha donato 1200 calze a sei strutture della Capitale, impegnate nel sostegno ai più bisognosi mentre Gianluca Mancini e Riccardo ...

