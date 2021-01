(Di lunedì 4 gennaio 2021) Ilè statoper. L’importante arteria viaria che attraversa la Dora e che collega corso Brianza con le vie che portano al cimitero Monumentale sarà interdetto al traffico veicolare per almeno tre mesi. Una brutta notizia per tutti coloro che lo utilizzano quotidianamente. Durante gli interventi, però, sarà garantito l’attraversamento alle bici e alle persone tramite il marciapiede del. La chiusura al traffico della struttura è stata decisa da qualche tempo. Già dalla settimana scorsa era interdetto il transito sulai mezzi di peso superiore alle 3.5 tonnellate. La causa della chiusura delè la necessità di interventi ...

Lucia05149332 : RT @LaStampa: I lavori di consolidamento dureranno almeno tre mesi. - sulsitodisimone : RT @telecitynews24: ??TORINO, CHIUSO IL PONTE WASHINGTON SULLA DORA?? I dettagli?? #chiusura #ponte #torino #telecitynews24 - telecitynews24 : ??TORINO, CHIUSO IL PONTE WASHINGTON SULLA DORA?? I dettagli?? #chiusura #ponte #torino #telecitynews24… - ObiettivoNews1 : TORINO – Chiuso al traffico veicolare, il ponte Washington sulla Dora - PieraBelfanti : RT @LaStampa: I lavori di consolidamento dureranno almeno tre mesi. -

Ponte Washington a Torino chiuso per lavori strutturali - Il Ponte Washington a Torino è stato chiuso per lavori strutturali. L'importante arteria viaria che attraversa la Dora e che collega corso Bri ...