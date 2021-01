Nuovo record per il bitcoin nel giorno del suo compleanno (Di lunedì 4 gennaio 2021) (foto: Ross Durant Photography via Getty Images)È stato un anno di quasi continua scalata, il 2020 del bitcoin, che in meno di nove mesi ha moltiplicato di circa sei volte la propria quotazione, da un minimo di quasi 5mila dollari (il 17 marzo) ai 28.768 dollari con cui ha chiuso l’anno. Per poi concedersi un 12esimo compleanno con il botto appena tre giorni dopo: il 3 gennaio la criptovaluta più famosa ha toccato quota 34.544 dollari, la vetta più alta di sempre. Nella sua natura volatile il bitcoin è arretrato (dati Coindesk) di Nuovo sotto i 30mila dollari, nelle 24 ore successive. Ora il market cap si aggira sui 550 miliardi di dollari (dati CoinmarketCap), due terzi del totale di circa 800 miliardi rappresentato da tutte le criptovalute. Appena il 22 dicembre la capitalizzazione di mercato del ... Leggi su wired (Di lunedì 4 gennaio 2021) (foto: Ross Durant Photography via Getty Images)È stato un anno di quasi continua scalata, il 2020 del, che in meno di nove mesi ha moltiplicato di circa sei volte la propria quotazione, da un minimo di quasi 5mila dollari (il 17 marzo) ai 28.768 dollari con cui ha chiuso l’anno. Per poi concedersi un 12esimocon il botto appena tre giorni dopo: il 3 gennaio la criptovaluta più famosa ha toccato quota 34.544 dollari, la vetta più alta di sempre. Nella sua natura volatile ilè arretrato (dati Coindesk) disotto i 30mila dollari, nelle 24 ore successive. Ora il market cap si aggira sui 550 miliardi di dollari (dati CoinmarketCap), due terzi del totale di circa 800 miliardi rappresentato da tutte le criptovalute. Appena il 22 dicembre la capitalizzazione di mercato del ...

