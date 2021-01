“Niente matrimonio”. Cristiano Capotondi, la decisione con Andrea Pezzi: il retroscena che nessuno si aspettava (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un inizio d’anno folgorante per Cristiana Capotondi che, protagonista della fiction Chiara Lubich ha fatto il pieno di ascolti. La storia della fondatrice del movimento delle Focolarine infatti ha conquistato 5.641.000 spettatori pari al 23 per cento di share. Su Canale 5 Un Natale al Sud ha raccolto davanti al video 2.959.000 spettatori pari all’11.3 per cento di share. Su Rai 2 Peter Rabbit ha catturato l’attenzione di 1.072.000 spettatori (3.9 per cento). Su Italia 1 Guardiani della Galassia ha intrattenuto 1.575.000 spettatori con il 6.5 per cento di share. Su Rai 3 Ricomincio da RaiTre ha raccolto davanti al video 793.000 spettatori pari ad uno share del 3.4 per cento. Su Rete 4 Love Actually – L’Amore davvero è stato visto da 880.000 spettatori con il 3.9 per cento di share. Su La7 Tut – Il Destino di un Faraone ha segnato il 3 per cento con 573.000 spettatori. ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 4 gennaio 2021) Un inizio d’anno folgorante per Cristianache, protagonista della fiction Chiara Lubich ha fatto il pieno di ascolti. La storia della fondatrice del movimento delle Focolarine infatti ha conquistato 5.641.000 spettatori pari al 23 per cento di share. Su Canale 5 Un Natale al Sud ha raccolto davanti al video 2.959.000 spettatori pari all’11.3 per cento di share. Su Rai 2 Peter Rabbit ha catturato l’attenzione di 1.072.000 spettatori (3.9 per cento). Su Italia 1 Guardiani della Galassia ha intrattenuto 1.575.000 spettatori con il 6.5 per cento di share. Su Rai 3 Ricomincio da RaiTre ha raccolto davanti al video 793.000 spettatori pari ad uno share del 3.4 per cento. Su Rete 4 Love Actually – L’Amore davvero è stato visto da 880.000 spettatori con il 3.9 per cento di share. Su La7 Tut – Il Destino di un Faraone ha segnato il 3 per cento con 573.000 spettatori. ...

giovis333 : Quando un uomo e una donna diventano uno nel matrimonio non appaiono più come creature terrestri ma sono l'immagine… - Mary41101717 : @elisaarcy Un koalaboy che non percepisce la sua koalagirl, non è per niente power. Questo matrimonio sa di tonno.. - heronxile : @scarlwalker ok allora spara pure ma non cambierà niente accetta questo matrimonio e basta - itselkhe : @zingarella_a @Pilloz30 @OnceUponATeddy @MayAmidala comunque se ci fosse stato il matrimonio avremmo visto qualche… - twice_minarii : @sana_kimbap allora niente bacetti prima del matrimonio (. . .) -

Ultime Notizie dalla rete : Niente matrimonio Auto, nasce Stellantis: tra Fca e Psa le nozze del secolo - FIRSTonline FIRSTonline Il Paradiso delle signore,anticipazioni 5 gennaio: Gabriella annuncia le sue nozze a Salvo

La trama della puntata de Il Paradiso delle signore del 5 gennaio: Adelaide contro il rapporto tra Vittorio e Beatrice.

Auto, nasce Stellantis: tra Fca e Psa le nozze del secolo

Dal matrimonio di oggi tra Fiat Chrysler e Peugeot nascerà il quarto gruppo mondiale dell'auto, che sarà presieduto da John Elkann: 167 miliardi di fatturato e 410 mila dipendenti - Intanto, le Borse ...

La trama della puntata de Il Paradiso delle signore del 5 gennaio: Adelaide contro il rapporto tra Vittorio e Beatrice.Dal matrimonio di oggi tra Fiat Chrysler e Peugeot nascerà il quarto gruppo mondiale dell'auto, che sarà presieduto da John Elkann: 167 miliardi di fatturato e 410 mila dipendenti - Intanto, le Borse ...