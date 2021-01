Napoli, De Laurentiis e gli azzurri ricordano Pino Daniele: l’omaggio su Instagram a sei anni dalla morte (Di martedì 5 gennaio 2021) Il Napoli omaggia Pino Daniele.Sei anni fa la triste notizia: da tempo sofferente di seri problemi cardiaci, il noto cantautore, musicista e compositore italiano fu colto da infarto presso la sua casa di Orbetello in Toscana. La sua scomparsa ha provocato forti risposte emotive soprattutto a Napoli, dove una folla di circa 100 000 persone si riunì in Piazza del Plebiscito la sera del 6 gennaio del 2015 per commemorarlo cantando le sue canzoni.Oggi il club di Aurelio De Laurentiis ha voluto celebrare e ricordare Pino Daniele con un video pubblicato sui propri canali social, accompagnato dalla celebre "Napule è", la canzone che ha reso celebre la città e il cantante in giro per il mondo.Di seguito, il post in questione.embedcontent ... Leggi su mediagol (Di martedì 5 gennaio 2021) Ilomaggia.Seifa la triste notizia: da tempo sofferente di seri problemi cardiaci, il noto cantautore, musicista e compositore italiano fu colto da infarto presso la sua casa di Orbetello in Toscana. La sua scomparsa ha provocato forti risposte emotive soprattutto a, dove una folla di circa 100 000 persone si riunì in Piazza del Plebiscito la sera del 6 gennaio del 2015 per commemorarlo cantando le sue canzoni.Oggi il club di Aurelio Deha voluto celebrare e ricordarecon un video pubblicato sui propri canali social, accompagnatocelebre "Napule è", la canzone che ha reso celebre la città e il cantante in giro per il mondo.Di seguito, il post in questione.embedcontent ...

Advertising

Mediagol : #Napoli, De Laurentiis e gli azzurri ricordano Pino Daniele: l'omaggio su Instagram sei anni dalla morte… - FlussoPensieri : De Laurentiis continua a chiedere 15 milioni per #Milik. C'è il rischio che possa restare altri sei mesi a Napoli e… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: Affare #Pandolfi: c’è stato l’incontro tra la #Turris ed il #Napoli, che vorrebbe prelevare l’attaccante classe ‘98 per gi… - claudioruss : Affare #Pandolfi: c’è stato l’incontro tra la #Turris ed il #Napoli, che vorrebbe prelevare l’attaccante classe ‘98… - GDeluca7 : @antocheeks96 @CacaceMercury @CagliariCalcio Solo per aggiornarti per 11 titolare e profondità della rosa da tutti… -