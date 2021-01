Mistero dopo la nevicata notturna: sull’auto compaiono impronte di piedi a quattro dita (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una donna si è ritrovata misteriose impronte sul veicolo la mattina dopo una nevicata. Particolarità della scoperta è che presentano solo quattro dita. Chi le ha lasciate? Quando le ha viste sulla sua auto non poteva crederci. Una donna di Grimsby, nel Regno Unito ha raccontato, dopo aver documentato il tutto con il suo smartphone, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di lunedì 4 gennaio 2021) Una donna si è ritrovata misteriosesul veicolo la mattinauna. Particolarità della scoperta è che presentano solo. Chi le ha lasciate? Quando le ha viste sulla sua auto non poteva crederci. Una donna di Grimsby, nel Regno Unito ha raccontato,aver documentato il tutto con il suo smartphone, L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

liguria1951 : Buonasera non capisco perché su RETE4 in serata non annunciano mai dopo il TG delle ore 19.00, che alle ore 19.45… - CarloCostelli : RT @AndreaRubi2019: Il mistero di quello che, dopo aver letto milioni di tweet identici su un argomento, decide di scriverne un altro. Ide… - giuseppe_m76 : RT @AndreaRubi2019: Il mistero di quello che, dopo aver letto milioni di tweet identici su un argomento, decide di scriverne un altro. Ide… - versus08 : RT @MatteoSoragna: In generale è un mistero, ma dopo un anno così arrivano lo stesso con gli oroscopi. E c’è chi li ascolta. #respect - AndreaRubi2019 : Il mistero di quello che, dopo aver letto milioni di tweet identici su un argomento, decide di scriverne un altro.… -

Ultime Notizie dalla rete : Mistero dopo Che fine ha fatto Jack Ma, fondatore di Alibaba? Mistero dopo discorso a Shanghai e stop Ipo Ant Yahoo Finanza Mistero dopo la nevicata notturna: sull’auto compaiono impronte di piedi a quattro dita

Una donna si è ritrovata misteriose impronte sul veicolo la mattina dopo una nevicata. Particolarità della scoperta è che presentano solo quattro dita. Chi le ha lasciate?

“Sparito” Jack Ma, mistero sul fondatore di Alibaba

PECHINO. – Jack Ma è sparito dalla scena da almeno due mesi, dal naufragio di inizio novembre della mega Ipo di Ant Group, la fintech della sua Alibaba, alimentando il mistero sulla sua sorte. A 48 or ...

Una donna si è ritrovata misteriose impronte sul veicolo la mattina dopo una nevicata. Particolarità della scoperta è che presentano solo quattro dita. Chi le ha lasciate?PECHINO. – Jack Ma è sparito dalla scena da almeno due mesi, dal naufragio di inizio novembre della mega Ipo di Ant Group, la fintech della sua Alibaba, alimentando il mistero sulla sua sorte. A 48 or ...