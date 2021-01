Leonardo Pieraccioni | la preoccupazione | poi il colpo di scena

(Di lunedì 4 gennaio 2021) L’arte nascosta dell’attoreemerge in un post inaspettato: quando sorgono i problemi bisognerebbe saperli affrontare. Il comico ed attore fiorentino,, si è rivelato con grande sorpresa per i suoi fan. Una storiella delle sue dai tratti particolarmente entusiasmanti, è stata quella raccontata dal protagonista della celebre pellicola anni ’90: I Laureati. Dopo L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

99per100 : #MigliorFilmDiSempre #BestMovieOfAllTime 2?5?6?esimi di finale #SIMPLETHEBEST Vota, RT e fai votare il miglior fil… - MicAnder1 : I Laureati 1995 Leonardo Pieraccioni da Zi Rosa VIAREGGIO - 99per100 : RT @99per100: #MigliorFilmDiSempre #BestMovieOfAllTime 2?5?6?esimi di finale #SIMPLETHEBEST 1) Fuochi d'artificio Leonardo Pieraccioni 2)… - 99per100 : RT @99per100: #MigliorFilmDiSempre #BestMovieOfAllTime 2?5?6?esimi di finale #SIMPLETHEBEST Vota, RT e fai votare 1) Il paradiso all'impr… - SuperTWGattona : RT @99per100: #MigliorFilmDiSempre #BestMovieOfAllTime 2?5?6?esimi di finale #SIMPLETHEBEST Vota, RT e fai votare 1) Il paradiso all'impr… -

Ultime Notizie dalla rete : Leonardo Pieraccioni

LA NAZIONE

Sabato 9 gennaio 2021 in prima serata su Canale 5 Maria De Filippi dà il via alla 24° edizione dello show più atteso della televisione: “C’è Posta per Te“. Ricomincia la grande saga di “C’è Posta per ...Gabriel Garko tutto sull'attore che non ha di certo bisogno di alcuna presentazione. Ma cosa sappiamo su di lui e della sua ricca carriera?