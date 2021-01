Lecce-Monza | Balotelli si ferma nel riscaldamento Al suo posto Gytkjaer

Advertising

contefiele : Lecce-Monza il 4 Gennaio con Boateng in campo ed e subito quel giorno del 2011 in cui KP ha sparato tre bombe insen… - ACMonzaBrasil : INTERVALO ???? Lecce 0x0 Monza ???? #ACMonza ??? - SalentoSport : 45'+4 #leccemonza 0-0: Primo tempo finito - luca_carioli : Fine primo tempo. 0-0 tra Lecce e Monza. Poche occasioni e poche emozioni. Prevale la paura di prendere gol sulla v… - Gazzetta_it : Si va al riposo, Lecce-AC Monza 0-0 -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Monza

L'attaccante del Monza Mario Balotelli si è infortunato nel riscaldamento prima di Lecce-Monza e non è nemmeno in panchina.Mario Balotelli non è potuto scendere in campo per la partita di Serie B contro il Lecce, in programma lunedì pomeriggio: l'attaccante del Monza ha accusato un problema muscolare poco prima del match, ...