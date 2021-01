Gabriel Garko dalle bugie alla resurrezione | “Non so se rifarei tutto”

Leggi su kronic

(Di lunedì 4 gennaio 2021), uno degli attori più acclamati della fiction italiana, negli studi di Verissimo, ha raccontato della sua vita e del passo importante fatto nel 2020 Quale momento migliore di riproporre le interviste cult di questa seconda parte del 2020 in questi giorni di inizio di nuovo anno? Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Verissimo (@verissimotv) Verissimo non smette di andare in onda nemmeno in questo periodo di vacanze mettendo insieme una serie di vecchie interviste imperdibili a cominciare proprio da. L’attore era già stato al Grande Fratello Vip 2020 per una lettera ad Adua del Vesco in cui annunciava la rivelazione del suo e del loro segreto ovvero il fatto di essere gay e di aver finto una relazione con lei, e non ...